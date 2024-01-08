8 января
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Жизнь

Банки по-новому начнут возвращать похищенные мошенниками деньги

С лета 2024 года в России Банки обяжут проверять денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возмещать им похищенные средства. Новые требования введут в середине 2024 года, сообщает РБК.

Телефонные мошенники умеют убедить.
Телефонные мошенники умеют убедить.
unsplash.com

Теперь банки будут возвращать похищенные средства в течение 30 дней. Это будут делать после получения соответствующего заявления от клиента и в случаях, установленных законом.

Например, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который есть в специальной базе Банка России. Или если банк не направил клиенту уведомление о переводе, который был совершен без согласия клиента.

И, наконец, если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия. Однако если клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, то средства ему могут не вернуть. В этом случае также указан срок для возврата трансграничного перевода — 60 дней.

Кроме того, банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За это время у человека есть шанс понять, что он находится под влиянием злоумышленников.

Другое нововведение — банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если от МВД поступила информация о том, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Изменения в законе вступят в силу с 25 июля 2024 года.

Инициатива должна стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем и усилить защиту от кибермошенников.

Известно, что в третьем квартале 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов с помощью несанкционированных переводов 6 млрд рублей, из этой суммы банки вернули потерпевшим только 5,5%.

Напомним, что по закону банки не обязаны возвращать средства людям, которые самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.

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