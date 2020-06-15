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Жизнь

Банки захотели взимать с россиян дополнительную плату за карты и не только

Для россиян могут стать платными выпуск новых банковских карт, их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра, пишут «Известия».

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Соответствующее решение планируют принять, если Центробанк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%.

Издание отмечает, что Ассоциации банков России (АБР) отправила письмо в кабмин с просьбой не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры.

По данным банковского рынка, такая мера обойдется кредитным учреждениям в 10−15 млрд рублей, которые можно назвать потерями.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, сказано в обращении. В связи с этим помимо перечисленных шагов банкам придется сократить или отменить программы лояльности», — уточнили в Ассоциации.

Стоит отметить, что сейчас за счет межбанковских комиссий субсидируются расходы на выпуск новых банковских карт, их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

В ЦБ изданию отметили, что ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям до 1% носит временный характер. Ранее ставка доходила до 2,2%. ЦБ объяснил меру тем, что магазины получат возможность тратить сэкономленные средства на доставку товаров покупателям.

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