Барабаны, шаржи, акварельные птички. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В театр
«Эдит Пиаф» в Театре драмы — 31 марта, 17:30, 16+
«Дубровский» в Музыкальном театре — 31 марта, 17:00, 12+
«Безумный день, или женитьба Фигаро» в Молодежном театре — 30 марта, 17:00, 16+
В кино
Драма Пьетро Марчелло «Алые паруса» в «Премьере» — 30 марта, 15:10, 16+
Хоррор Карлоса Готия «Уиджи. Потустороннее измерение» в Pioner Cinema — 30 марта, 20:35, 18+
На выставку
Экскурсия по выставке «Бессмертный Гоголь: путь к образу» в Художественном музее — 31 марта, 13:00, 12+
Выставка античных шаржей художника Евгения Югаткина «Эллада & Ко» в Туриной горе — до 6 апреля, 18+
На мастер-класс
Мастер-класс барнаульской художницы ЛихаОйле «Птицы Алтая» в Краеведческом музее — 31 марта, 15:00, 12+
На концерт
Рок и RNB выступление группы «Туева хуча» в Hairy lemon pub — 30 марта, 23:00, 18+
Музыкально-визуальное путешествие Павла Бочкарева «Полетаем над Алтаем» в АлтГУ — 31 марта, 19:00, 6+
Для детей
Мастер-класс «Кошка-брошка» в котокафе Nikomur — 30 марта, 15:00, 5+
«Русалочка» в театре кукол «Сказка» — 30 марта, 13:00, 6+
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