3 августа
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Жизнь

"Барби" и "Оппенгеймер" все-таки могут показать в России - афиши заметили в кинотеатрах

В Госдуме предложили показать в России бьющие кассовые рекорды «Оппенгеймер» и «Барби» без согласия правообладателя. В то же время в российских кинотеатрах стали замечать баннеры этих фильмов.

"Барби", "Оппенгеймер".
"Барби", "Оппенгеймер".
Кадры из трейлеров

По данным из соцсетей, пиратские копии "Барби" и "Оппенгеймера", премьера которых состоялась 20 июля (но не в России) могут завезти из Армении, передает "Газета.ру".

На российских экранах новинки могут появиться уже в августе.

Так, в социальных сетях уже распространились фотографии из кинотеатров с большими афишами нашумевших премьер.

Афиши &quot;Барби&quot; и &quot;Оппенгеймера&quot;.
Афиши "Барби" и "Оппенгеймера".
Соцсети

В то же время в Госдуме предложили поэкспериментировать - принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран.

Инициатор идеи вице-спикер ГД Владислав Даванков отметил, что кассовые сборы в российских кинотеатрах упали более чем на 50% по сравнению с доковидными временами. А по количеству проданных билетов снижение составило 62%.

Кроме того, в 2022 году кинотеатрам отказались выделять дополнительную поддержку из федерального бюджета.

Принудительное лицензирование могло бы компенсировать убытки кинотеатров за счет продажи билетов на востребованные премьеры, такие как "Барби" и "Оппенгеймер".

До определенного момента фильмы попадали в Россию через Казахстан. Некоторые премьеры даже выходили в России одновременно с остальным миром, например, "Стражи Галактики", другие же - через неделю или две.

Голливуд.
Голливуд.
Открытые источники.

Но в какой-то момент казахстанские компании объявили бойкот - по одной из версий, не поделили рынок с российскими прокатчиками. Однако точная причина неизвестна.

Дело может быть и в том, что в Голливуде вычислили поставщиков пиратских копий фильмов в Россию.

Виновников узнали по вотермаркам (цифровым меткам), которые ставятся прокатчиком, когда он передает фильм кинотеатрам.

Также у Голливуда есть версия, что утечка могла произойти в офисе мейджора СНГ или отделах, связанных с локализацией фильмов.

Как наказали участников схемы "теневого проката" - неизвестно.

Кассовые сборы «Барби» в мире по итогам второго уикенда проката перевалили за 750 млн долларов. "Оппенгеймера" - 400 млн.

К концу проката комедии о кукольном мире прогнозируют сборы более 1 млрд долларов, а боевику про разработку ядерной бомбы - от 740 до 900 млн долларов.

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