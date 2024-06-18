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Жизнь

Бари Алибасов отказался пить антидепрессанты и противосудорожные препараты

Бари Алибасов, который перенес инсульт, отказался от назначенных антидепрессантов и противосудорожных препаратов.

По данным Mash, 77-летний шоумен отказывается от приема таблеток из-за побочных эффектов, таких как головокружение, слабость и проблемы с памятью.

Заслуженный артист России перенес инсульт в феврале и сейчас находится под наблюдением врачей. Медики прописали ему антидепрессанты, чтобы предотвратить ухудшение настроения из-за нарушений работы мозга.

Однако Алибасов предпочитает справляться с последствиями без лекарств. После инсульта у артиста ухудшились зрение, слух и координация.

Сейчас Алибасов принимает в основном препараты для сердечно-сосудистой системы. В целом состояние артиста оценивается врачами как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова экстренно госпитализировали.

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