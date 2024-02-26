26 февраля
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Жизнь

Бари Алибасова экстренно госпитализировали. Что известно о состоянии продюсера

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет Shot.

Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Сын Алибасова подтвердил, что 76-летний продюсер находится в больнице.

Он рассказал, что отцу сделали КТ и провели анализы, теперь ждут результатов.

Жена Бари Каримовича рассказала, что утром он бегал на беговой дорожке, а вечером ему стало плохо. Женщина перестраховалась и вызвала скорую. Бари Алибасова госпитализировали в больницу из-за высокого давления.

В то же время солист группы "На-На" Владимир Политов рассказал, что Алибасов находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что представители Бари Алибасова опровергли слухи о его смерти.

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