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Жизнь

Представители Бари Алибасова опровергли слухи о его смерти

Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы. Вадим Горожанкин заявил, что это неправда, сообщает РИА «Новости».

Бари Алибасов.
Бари Алибасов.
upload.wikimedia.org

Ранее он рассказал, что состояние Алибасова тяжелое, у продюсера четвертая степень ожога желудка, но он находится в сознании и дышит самостоятельно. По словам Горожанкина, при таком диагнозе прогнозы носят неопределенный характер, однако все надеются, что Алибасов пойдет на поправку. «Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — сказал он.

В палате разрешили находиться супруге Алибасова — Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам пациент, по словам представителя, «даже пытается шутить».

Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию 5 июня. У 71-летнего продюсера сильный ожог пищевода. Он перепутал стаканы с жидкостями, которые стояли на столе. Музыкант и композитор сделал большой глоток, прежде чем понял, что в стакане опасное вещество — токсичная жидкость для промывки труб «Крот».

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