Бари Алибасов в реанимации переписал своё завещание

Продюсер Бари Алибасов вызвал нотариуса к себе в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского и написал новое завещание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пиар-директора Вадима Горожанкина.

Согласно документу, девятикомнатную квартиру в Мерзляковском переулке в Москве и еще две квартиры в том же доме продюсер оставляет своему сыну Бари Алибасову — младшему; правообладателями творческого наследия группы «На-На» становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин; дачу в Подмосковье стоимостью около 500 тысяч долларов получит жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина.

Сообщается, что супруга продюсера также наследует принадлежавшие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и другие ценные бумаги на сумму около двух миллионов долларов.

Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию 4 июня. Он перепутал стаканы с жидкостями, которые стояли на столе — сделал большой глоток, прежде чем понял, что выпил опасное вещество для промывки труб «Крот». Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Состояние Алибасова оценивается как тяжелое, но он в сознании и дышит самостоятельно.