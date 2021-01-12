Барнаул глазами фиолетового паука. Как барнаульский блогер окультуривает жителей города

«Фиолетовый паук» — это блог Яны Акишевой, посвященный мероприятиям, событиям и необычным местам Барнаула. Также по мотивам блога Яна ведет передачу «Да мне просто спросить» на телеканале «Катунь 24». Altapress.ru решил узнать у барнаульского блогера, какие уникальные места скрывает город и каков культурный уровень столицы Алтайского края.

Фиолетовый блог фиолетовой девушки

— Как вы начинали вести свой блог?

— Блог «Фиолетовый паук» работает уже полтора года, изначально он существовал как личная страничка в Instagram, где были ноги, еда и котики. В какой-то момент помимо фотографий бытовой жизни я начала делиться фотоотчетами с разных мастер-классов, событий и выставок нашего города. Это быстро заинтересовало моих друзей, которые гадали, как я нахожу все новые и новые места для отдыха в выходные.

Они все чаще начали спрашивать, где можно нескучно отдохнуть в свободное время, куда сводить гостей и сходить самим в Барнауле, и из таких запросов начал зарождаться блог.

Сперва я просто писала отзывы с прошедших мероприятий, делилась своими впечатлениями и оставляла рекомендации о том, стоят ли они посещения или лучше не тратить на них свое время. Но впоследствии этого оказалось мало. И я начала составлять полноценную программу из тех событий, которые захватывали бы меня и могли заинтересовать подписчиков.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

— У вас очень разнообразная программа: от показа большого пня до городских соревнований , от выставки «Тайны инквизиции» до театральной постановки «Щелкунчик». Вы выбираете места исходя из ваших вкусов или вам также подкидывают идеи подписчики?

— Я формирую афишу, опираясь на свой личный интерес. Поэтому в нее может входить все: и поездки на байках по грязи, и мастер-класс по изготовлению мыла, и даже невероятной красоты куст бузины на улице. Но по этой же причине я не стараюсь захватить абсолютно все события.

Не освещаю спортивные соревнования, не рассказываю о детских праздниках, так как мой блог рассчитан на взрослую аудиторию. Также обхожу стороной мероприятия для молодых мам по той причине, что они мне неинтересны.

Но не могу похвастаться, что каждый мой поход в новое место проходит увлекательно. В прошлом году я ходила на открытие судоходства, обещали парад речных судов на Оби. На набережной, куда я пришла, было огромное количество народа. Все вокруг шумели и толпились, а мы долго ждали появления судов. В итоге, когда они появились, просто прошли мимо нас, а все наблюдающие разошлись по домам.

От парада у меня осталось плохое впечатление. И только потом я узнала, что на набережной обустроили специальную зрительную площадку, где был хороший обзор на суда, играла музыка, а ведущий рассказывал о параде. Вот так и получилось, что из-за неправильной точки наблюдения и моей плохой подготовки к событию сложилось негативное мнение.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

— Вы часто путешествуете по другим городам и странам , видите много новых мест и событий. Каков Барнаул по сравнению с другими городами?

— Кто бы что ни говорил, но я очень люблю Барнаул. Если бы у нашего города было еще и море, то я бы его никогда не покидала. Он как любимые домашние тапочки, которые не променяешь ни на какие туфли.

В первую очередь Барнаул мне нравится своей компактностью. Ты всегда можешь из одной точки за час доехать до совершенно противоположной. Это отличает его от крупных городов, таких как Новокузнецк или Новосибирск. Ведь когда передвигаешься по Новокузнецку, то за поездку можешь увидеть и многоэтажки, и какие-то поля — порой даже не понимаешь, едешь ли по городу или уже выезжаешь из него.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

Также Барнаул отличается тем, что все его главные улицы параллельны и всегда можно интуитивно найти нужное место. В Москве не так. Однажды мы с мужем решили сократить путь от Красной площади до Китай-стены через переулок — мы рассчитывали, что таким образом выйдем к нужной улице. Но оказалось, что эта улочка ведет в совершенно другой район, и мы в итоге заплутали. Так что Барнаул выигрывает в этом плане. Люблю его понятную планировку и уютные прямые улицы.

Поднять культуру с колен

— Каков уровень культуры в Барнауле?

— Пожалуй, такой же, как и во всей России. Если взять общий процент жителей страны и тех среди них, кто интересуется культурной жизнью, то вторых будет намного меньше. Такая же история в формате города. Нас всего чуть больше 600 тысяч, взрослого активного населения еще меньше. А тех, кто готов в свой выходной пойти на мероприятие, а не отдыхать дома, совсем мало.

Это не вина людей, а особенность экономики. Если бы все получали достаточно денег для комфортной жизни, то думали: «А почему бы и не сходить на открытие выставки в пятницу вечером?»

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

— Как привить любовь к культуре барнаульцам? Может ли одного блога быть достаточно?

— Делаю что могу. Я считаю, что нельзя насильно заставить человека полюбить что-либо. Поэтому в моем блоге только те, кто действительно увлекается культурной жизнью Барнаула.

Я думаю, что люди могут обходить стороной события по разным причинам. Например, мало кто интересуется историческими мероприятиями, потому что они сами по себе звучат скучно. У нас сейчас в краеведческом музее проходит выставка «Тыл — наша линия фронта», посвященная трудовому подвигу жителей региона в годы Великой Отечественной войны.

Согласитесь, что на первый взгляд она кажется не очень занятной — как будто параграф по истории. Однако когда я пришла на саму выставку, то была поражена, какие там выставлены экспонаты. Это настоящий быт наших прадедушек и прабабушек. Вот идешь, видишь кучку золы, думаешь — грязь какая-то, а в годы войны домохозяйки использовали ее во время стирки вещей вместо стирального порошка.

Или сушеные картофельные очистки — из них делали муку, чтобы лепешки печь и хоть что-нибудь есть. И люди могут не увидеть всего этого, просто пройдя мимо.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

Еще один минус в том, что музеи часто проводят экскурсии только для группы. Одному человеку без подробного и интересного рассказа очень сложно понять и прочувствовать глубину. Гость может поглядеть на экспонаты, но ничего не понять и уже через полчаса уйти домой. И смысл посещения теряется.

По этой причине я стала собирать группы людей для совместных экскурсий. Не так давно мы ходили в «Горную аптеку». Также очень хотелось бы собрать группу в краеведческий музей.

Фиолетовый паук в телевизоре

— Как вы стали вести передачу «Да мне только спросить» на телеканале «Катунь 24»?

— Мне пришло приглашение от «Катуни 24» о сотрудничестве, и мы начали создавать это проект. В нем я по-прежнему остаюсь привычным для всех «фиолетовым пауком». Благодаря телеканалу могу теперь освещать культурную жизнь города не только в историях и фотографиях, но и в видеоформате. На данный момент снято четыре выпуска, а будет ли продолжение, покажет время.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

Название передачи было взято из одноименной рубрики, которую я вела в своем аккаунте в Instagram во время карантина. В отличие от нынешней передачи я не общалась с людьми лично, а брала интервью онлайн. Первым гостем рубрики был мой муж, он специалист по обучению поискам пропавших людей в отряде «Лиза Алерт» Алтайского края. Дальше были косметолог, парикмахер, тренер по тхэквондо, учитель водителей грузовых машин.

— Вы уже несколько раз общались со СМИ , а расскажите , каково было в первый раз давать интервью?

— Было очень страшно, я дрожала как осиновый лист. Я не боюсь давать интервью, сидя дома или в кафе, но в первый раз, оказавшись перед камерами, по-настоящему запаниковала. Мне казалось, что я позабыла все, о чем хотела рассказать ведущему. И несмотря на то, что я уже веду собственную передачу, вновь оказаться под камерами студии мне по-прежнему страшно. Видимо, этот страх у меня никогда не исчезнет.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

— А люди , которых вы показываете в передаче , тоже боятся камер?

— Конечно. Как только человек видит камеру, то тут же начинает нервничать: «Ой, а у меня прическа растрепалась», «А вдруг я скажу что-нибудь неудачно», «Давайте перезапишем». Я думаю, это связано с тем, что люди постарше не привыкли к камерам и тому, что их могут где-то показать — ведь раньше это считалось почти недосягаемым. Многие до сих пор не могут воспринимать свой голос на записи. Так что с этим ничего не поделаешь.

Пойманные в культурные сети

— Кто ваша основная аудитория?

— Перевесы есть, конечно, в разные стороны — от школьников до пенсионеров, но в основном это молодые люди примерно 25 лет. В гендерном отношении 40% мужчин и 60% женщин. И всех их объединяет интерес к культурным событиям города.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

Мне очень повезло, что вокруг меня собрались люди с такой же любовью ко всему новому и захватывающему. Пусть их мало (на страничку Яны подписаны 5 тыс. человек) по сравнению с другими блогами, чья аудитория насчитывает от 10 и 20 тыс. человек, но именно они создают дружелюбную и теплую атмосферу на странице «Фиолетового паука».

Бывают люди, которые, кажется, случайно попадают в мой блог и оставляют комментарии в духе: «Барнаул — унылый город, здесь ничего не происходит, вы тут непонятно чем занимаетесь». Такие «гости» делают это скорее не потому, что действительно так считают, а чтобы просто поскандалить. Их гневные слова я удаляю, а им пишу в личные сообщения, что «Фиолетовый паук» — не такой блог, где можно выливать негатив и оскорблять друг друга. Здесь собрались люди, которые по-другому общаются.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

— Ваш блог действительно очень добрый и светлый. Но , как бы это ни грустно было признавать , люди любят скандалы и интриги. Вы думали о том , что если бы ваш блог освещал «темную сторону» города , то имел бы гораздо больше подписчиков , чем сейчас?

— Вы правы, люди любят почитать о чем-нибудь громком и некрасивом, но все же это не про меня. Все и так знают группы и блоги, посвященные нашему городу, которые освещают все подряд: новости, афишу, объявления, скандалы, спорные темы. Да, у них большая аудитория, но я ее не променяю на ту добрую атмосферу, которую мне удалось создать в собственном небольшом блоге.

По этой причине я не закупаю рекламу своего блога везде подряд — мне важнее качество подписчиков. Я хочу знать, что каждый человек тут потому, что ему тоже комфортно и интересно, а не потому, что в сторис трясут грязным бельем, а в комментариях можно с кем-то поругаться.

Яна Акишева Из личного архива Яны Акишевой

— Помимо ведения блога вы также работаете инстаменеджером. Скажите , вы не задумывались о том , чтобы монетизировать блог «Фиолетовый паук» и полностью уйти в работу над ним?

— Нет, я стараюсь сделать блог максимально некоммерческим. Все же «Фиолетовый паук» создан для того, чтобы помогать людям, а не для заработка. Для денег у меня есть другая работа, которая мне очень по душе.

Если мероприятие для меня интересное, то я про него и бесплатно расскажу. Ребята, проводящие мастер-классы, спектакли, выставки, приглашают меня «в гости», чтобы я и сама попробовала, посмотрела. Если мне интересно, то я принимаю их приглашение, а они часто предлагают сделать мне бесплатным вход.

Однажды для моей мамы даже провели бесплатный мастер-класс, о котором она всегда мечтала. Тут тоже все честно: если мне не понравилось, так и скажу. Мне, правда, проще заплатить за вход, чем чувствовать, что должна кому-то отзыв или еще что-то.