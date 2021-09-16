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Барнаул — город трудовой доблести. Как краевая столица обрела почетное звание

Столица Алтайского края в 2021 году по праву удостоилась почетного звания «Город трудовой доблести». Весной текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ. Сегодня же в региональном центре ведется колоссальная работа по увековечиванию этого звания — в Барнауле будет установлена стела «Город трудовой доблести», а место, где она появится, предстоит определить самим горожанам. Подробнее об этом — в спецпроекте altapress.ru.

Барнаул – город трудовой доблести.
Барнаул – город трудовой доблести.
Дмитрий Лямзин.

Что такое звание «Город трудовой доблести»

«Город трудовой доблести» — почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

Звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» являются:

  1. награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;
  2. награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;
  3. документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941—1945 годах.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести»:

  1. устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;
  2. проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента Российской Федерации.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Фото Анны Зайковой

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

— Все мы ждали этого решения с чувством твердой уверенности в том, что краевая столица достойна этого статуса! В годы Великой Отечественной войны Алтайский край принял более 100 предприятий. Из них 14 эвакуировали в Барнаул. Заводы возвели в кратчайшие сроки, люди работали днем и ночью, чтобы как можно скорее приступить к выпуску продукции. Наши труженики направляли на фронт патроны, двигатели для танков, обмундирование. В освобожденные от врага города и районы — продовольствие, скот, семена и технику. «Город трудовой доблести» — это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла! Будем добиваться, чтобы статус «Город трудовой доблести» получили и другие города Алтайского края.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула.

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

— Указом Президента России Владимира Владимировича Путина городу Барнаулу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Несомненно, наш город его достоин. Поздравляю всех с этим событием! В годы Великой Отечественной войны Барнаул являлся одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители внесли огромный вклад в Победу, обеспечив работу эвакуированных предприятий и бесперебойное снабжение фронта. Общественной комиссией была проведена огромная подготовительная работа, собран весомый пакет документов, подтверждающий исторические факты. Я благодарю барнаульцев, которые проявили высокую активность, отдав свои голоса в поддержку этой инициативы. Я благодарю губернатора края Виктора Петровича Томенко, правительство региона, председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания Александра Алексеевича Романенко, депутатов всех уровней, партию «Единая Россия» за поддержку и участие в этой работе. Уверен, краевая столица с честью будет носить звание Города трудовой доблести, хранить память о подвиге барнаульцев, продолжая своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и нашей страны.

Подробности читайте в спецпроекте altapress.ru

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