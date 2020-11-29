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Жизнь

Барнаул и Бийск рискуют стать самыми грязными городами России

В правительстве предложили расширить список самых грязных городов. В их число может войти и два алтайских города, сообщает РБК.

Экология.
Экология.
unsplash.com

Власти предложили в четыре раза увеличить число населенных пунктов — с 12 до 48 участников федерального проекта «Чистый воздух», предусматривающего сокращение вредных выбросов в атмосферу к 2024 году на 22%. В их число предлагают внести Барнаул и Бийск.

Новый перечень из 48 населенных пунктов подготовлен Росгидрометом при участии Роспотребнадзора. При этом из него исключили несколько действующих участников проекта.

Сейчас проект включает такие промышленные центры, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в них планируется направить 500 млрд рублей за шесть лет.

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