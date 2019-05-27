Барнаул избавят от травы за 9,2 млн рублей

Газоны в парках и скверах в Барнауле занимают площадь в 9 млн кв. м. Среди крупных объектов, на которых покос почти закончен, проспект Ленина, Змеиногорский и Павловский тракты, ул. Аванесова и Малахова.
«Автодорстрой» будет косить вдоль городских дорог. Площадь предстоящих работ 5,8 млн кв. м.
Триммеры работают на газонах вдоль проспекта Космонавтов, улиц А. Петрова, Взлетной, Энтузиастов, Титова, Цеховой, Аванесова, Малахова, Южного и Змеиногорского трактов.
Согласно правилам благоустройства, если трава выше 10 см, то на физическое лицо налагается штраф в размере до 3 тыс. рублей, на должностное — до 10 тыс. рублей, на юридическое — до 50 тыс. рублей.