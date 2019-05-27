Барнаул избавят от травы за 9,2 млн рублей

В 2019 году администрация Барнаула выделила нескольким организациям в общей сумме 9,2 млн рублей на борьбу с травой. На покос уже ежедневно выходят семь тракторов и 16 человек, а с 1 июля их станет еще больше, сообщили в пресс-службе мэрии. Всего предстоит покосить около 15 млн кв. м травы.