Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 мая 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаул избавят от травы за 9,2 млн рублей

В 2019 году администрация Барнаула выделила нескольким организациям в общей сумме 9,2 млн рублей на борьбу с травой. На покос уже ежедневно выходят семь тракторов и 16 человек, а с 1 июля их станет еще больше, сообщили в пресс-службе мэрии. Всего предстоит покосить около 15 млн кв. м травы.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Газоны в парках и скверах в Барнауле занимают площадь в 9 млн кв. м. Среди крупных объектов, на которых покос почти закончен, проспект Ленина, Змеиногорский и Павловский тракты, ул. Аванесова и Малахова.

«Автодорстрой» будет косить вдоль городских дорог. Площадь предстоящих работ 5,8 млн кв. м.

Триммеры работают на газонах вдоль проспекта Космонавтов, улиц А. Петрова, Взлетной, Энтузиастов, Титова, Цеховой, Аванесова, Малахова, Южного и Змеиногорского трактов.

Согласно правилам благоустройства, если трава выше 10 см, то на физическое лицо налагается штраф в размере до 3 тыс. рублей, на должностное — до 10 тыс. рублей, на юридическое — до 50 тыс. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость