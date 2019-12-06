Барнаул накрыло декабрьским дождем. Когда он закончится?

Как сообщал altapress.ru, резкое изменение погоды в Алтайском крае связано с влиянием северо-атлантических циклонов.
На 6 и 7 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. Столь сильное потепление отметится в Алтайском крае обильными осадками, усилением ветра, гололедом, налипанием мокрого снега.
Когда закончится дождь и похолодает?
Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, возвращение антициклона, с которым погода в крае стабилизируется, следует ждать на старте следующей недели.
Однако начало улучшения погодной обстановки, судя по прогнозу, можно ожидать уже воскресенье, 8 декабря.
Наиболее богатыми на осадки, в том числе дожди и мокрый снег, окажутся 6 и 7 декабря.