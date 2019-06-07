Барнаул накрыло туманом: фото из соцсетей

Утро 7 июня началось с густого тумана, который превратил Барнаул в город из фильмов ужасов. Altapress.ru собрал фотографии, которыми жители поделились в соцсетях.

Горожане шутят, что Барнаул стал напоминать фильм «Мгла», а «хороший туман к хорошим грибам».

Утром из-за непогоды задержались несколько рейсов на вылет в Москву и прилет из столицы в Барнаул. Когда туман рассеялся, самолеты отправились в точки назначения. «Дурацкий туман!!! Наш гость улетел в Новосибирск (и что вот делать?!?», — пишет один из пользователей Instagram.

Туман в Барнауле. altapress.ru

На видео другого пользователя из окна не видно ближайших домов.

Также водители жаловались на плохую видимость на трассах.

По данным синоптиков, 7 июня сохранится дождливая погода, местами пройдут сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра ожидается до 18−23 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 25 м/с.