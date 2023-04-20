20 апреля
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Жизнь

«Барнаул — не Сан-Франциско». Каким был подвесной мост над Ковшом в 1950-х и почему город в шутку прозвали Барнеаполем

Когда-то барнаульцы встречали рассветы на романтичном подвесном мосту. А подростки его, разумеется, раскачивали. И именно тогда город прозвали Барнеаполем.

Подвесной мост в Барнауле.
Подвесной мост в Барнауле.
Барнаул. Юбилейные даты, vk.com/public71335292
  • Летом 1958-го над барнаульским Ковшом построили подвесной мост по проекту ленинградских архитекторов. Он стоял на четырех опорах. Местным достопримечательность быстро полюбилась, — в том числе и как бесплатный аттракцион.
  • Подростки здесь насыщались адреналином, раскачивая мост в разные стороны, пока кто-то стоял на нем. Потом, конечно, получали нагоняй от взрослых.
  • Влюбленные парочки коротали на подвесном мосту теплые вечера, выпускники встречали рассветы над Обью.
  • Если барнаульцы гуляли по проспекту Ленина, то обязательно сворачивали сюда. Тогда на Речном вокзале ничего не было, а к этому месту вел мостик через Барнаулку (большой железобетонный мост с асфальтированной широкой дорогой появится у Старого базара только в середине 1980-х).
  • Свое второе имя — Барнеаполь — город приобрел благодаря шутке. О ней рассказывал писатель Владимир Коржов: «Паромную переправу закрыли и построили подвесной пешеходный мост через Ковш. И стали горожане в шутку говорить: «Барнаул не Сан-Франциско, не Неаполь, а уж точно Барнеаполь».
  • В 1970 году мост закрыли, конструкция «состарилась» и была разрушена. Сейчас от этого моста осталась лишь часть опоры.
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