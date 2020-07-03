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Жизнь

Барнаул не стал «Городом трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Этого удостоились два десятка городов, но Барнаула, Бийска, Новоалтайская или Рубцовска среди них нет. Документ появился на сайте Кремля.

Конструкция "Барнаул - город орденоносный".
Конструкция "Барнаул - город орденоносный".
vk.com/barneos22

Звание получили 20 городов: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

Все города-кандидаты получили положительные заключения Российской академии наук, пишет РИА Новости.

В некоторых городах уже запланировали салюты.

Напомним, в 2020 году Президент России Владимир Путин учредил почетное звание для городов, чьи жители внесли наибольший вклад в Великую Победу. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы по всей стране появятся города трудовой доблести.

Жители Алтайского края могли отдать свои голоса за присвоение этого звания одному из четырех городов: Барнаул, Бийск, Новоалтайск или Рубцовск.

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