Барнаул не стал «Городом трудовой доблести»

Звание получили 20 городов: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.
Все города-кандидаты получили положительные заключения Российской академии наук, пишет РИА Новости.
В некоторых городах уже запланировали салюты.
Напомним, в 2020 году Президент России Владимир Путин учредил почетное звание для городов, чьи жители внесли наибольший вклад в Великую Победу. Теперь наравне с городами-героями и городами воинской славы по всей стране появятся города трудовой доблести.
Жители Алтайского края могли отдать свои голоса за присвоение этого звания одному из четырех городов: Барнаул, Бийск, Новоалтайск или Рубцовск.