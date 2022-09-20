Барнаул подвергся атаке клопов-вонючек. Когда закончится нашествие и что делать?

Судя по фото, присланному в редакцию, в дома барнаульцев проникают лесные клопы из семейства древесных щитников. Объяснение этому простое: насекомые ищут место для зимовки.
«Насекомые делятся на два типа: тех, кто отмирает в начале осени, и тех, кто остается на зимовку», — объяснил профессор кафедры экологии и природопользования Кемеровского госуниверситета Николай Скалон местным СМИ (а в Кемерово в этом году тоже наблюдается массовое нашествие клопов в дома).
Лесные клопы — как раз из тех, кто зимуют. К этому же типу относятся и божьи коровки — в 2016-м и Барнаул переживал их массовое нашествие. Вероятно, щели в стенах, сайдинге и оконных рамах насекомые воспринимают как подходящее место для зимних каникул.
Бывает. Например, в 2016 году лесные клопы атаковали жилье барнаульцев в апреле, а в 2018-м — в мае.
Но тогда в краевом Центре гигиены и эпидемиологии объяснили это другими причинами: на миграцию клопов сподвигла резкая смена температур, изменение показателей влажности в местах их проживания и отсутствие кормовой базы в лесу из-за ранней весны.
Скорее всего, это субъективное восприятие — они просто сконцентрировались в местах зимовки. «В одном доме может собраться несколько тысяч насекомых», — предупреждает Россельхознадзор.
Но иногда их в самом деле бывает аномально много. В 2016 году в Барнаул прибыло столько лесных клопов, что горожане назвали это «клопоапокалипсисом». Необычно много их и в Кемерове — но уже в этом году.
Скорее всего, летом сложились благоприятные условия для размножения этих насекомых, предположил профессор Скалон корреспонденту ngs42.ru.
Некоторые читатели решили, что массовое размножение лесных клопов связано с сокращением количества воробьев в городе. Профессор с этим не согласен: клопами мало кто питается из-за их неприятного запаха.
Лесные клопы для человека не опасны — укусить нас, в отличие от постельного клопа, они не способны, питаются эти насекомые растительными соками. Не навредят они и дому.
Но неприятности доставить они, конечно, могут — если их раздавить, то запах от них исходит весьма противный.
Выбросить насекомое лучше живым, если его пришлепнуть тапком, в доме распространится неприятный запах.
Не стоит и всасывать их пылесосом — отвратительный запах они могут издать и в порядке самозащиты. Некоторые интернет-ресурсы пишут, что запах в пылесосе сохраняется долго — altapress.ru эту информацию перепроверять не стал.
Самый простой способ избавиться — подложить насекомому лист бумаги, а после того, как это «милое» создание на него заползет, накрыть стаканом (или завернуть в этот лист) и вынести из дома.
В самом деле, атаке клопов подверглись не все территории города. Объяснение есть и этому.
Лесные клопы (в отличие от постельных) умеют летать, хотя летуны они, что называется, слабые, сопротивляться ветру не могут. И их концентрация в каких-то микрорайонах, скорее всего, связана с тем, как двигаются в городе потоки воздуха.
«Передвижение насекомых связано с направлением ветра, именно он регулирует их маршрут», — ранее рассказывала «Комсомолке» член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.
Николай Скалон считает, что с приходом сильных заморозков все насекомые исчезнут. Gismeteo сообщает, что в ближайшие выходные в Алтайском крае похолодает, заморозки начнутся в ночь на понедельник.
Но, вообще, нашествие насекомых обычно длится не более двух-трех дней. Так что стоит просто переждать.