20 сентября
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Жизнь

Барнаул подвергся атаке клопов-вонючек. Когда закончится нашествие и что делать?

«В воскресенье вечером ко мне в квартиру полезли клопы-вонючки. Выкинула уже штук 20, задраила окна — они все равно проникают, шуршат, и не дай бог их случайно раздавить. Одного с ужасом обнаружила в постели», — пожаловалась в редакцию жительница многоэтажки в центре Барнаула. Почему эти насекомые массово лезут в дом, представляют ли для человека опасность и когда закончится их нашествие? В этом разбирался altapress.ru.

Страшно и противно.
Страшно и противно.
ru.freepik.com
1 Почему насекомые массово лезут в дома?

Судя по фото, присланному в редакцию, в дома барнаульцев проникают лесные клопы из семейства древесных щитников. Объяснение этому простое: насекомые ищут место для зимовки.

«Насекомые делятся на два типа: тех, кто отмирает в начале осени, и тех, кто остается на зимовку», — объяснил профессор кафедры экологии и природопользования Кемеровского госуниверситета Николай Скалон местным СМИ (а в Кемерово в этом году тоже наблюдается массовое нашествие клопов в дома).

Лесные клопы — как раз из тех, кто зимуют. К этому же типу относятся и божьи коровки — в 2016-м и Барнаул переживал их массовое нашествие. Вероятно, щели в стенах, сайдинге и оконных рамах насекомые воспринимают как подходящее место для зимних каникул.

Лесной клоп-щитник в Барнауле.
Лесной клоп-щитник в Барнауле.
Altapress.ru
2 Разве не бывает вспышек численности клопов в другое время года?

Бывает. Например, в 2016 году лесные клопы атаковали жилье барнаульцев в апреле, а в 2018-м — в мае.

Но тогда в краевом Центре гигиены и эпидемиологии объяснили это другими причинами: на миграцию клопов сподвигла резкая смена температур, изменение показателей влажности в местах их проживания и отсутствие кормовой базы в лесу из-за ранней весны.

3 Почему их, вообще, так много?

Скорее всего, это субъективное восприятие — они просто сконцентрировались в местах зимовки. «В одном доме может собраться несколько тысяч насекомых», — предупреждает Россельхознадзор.

Но иногда их в самом деле бывает аномально много. В 2016 году в Барнаул прибыло столько лесных клопов, что горожане назвали это «клопоапокалипсисом». Необычно много их и в Кемерове — но уже в этом году.

Скорее всего, летом сложились благоприятные условия для размножения этих насекомых, предположил профессор Скалон корреспонденту ngs42.ru.

Некоторые читатели решили, что массовое размножение лесных клопов связано с сокращением количества воробьев в городе. Профессор с этим не согласен: клопами мало кто питается из-за их неприятного запаха.

Клопы атаковали Новосибирск.
Клопы атаковали Новосибирск.
vk.com/act54
4 Опасны ли эти насекомые для человека?

Лесные клопы для человека не опасны — укусить нас, в отличие от постельного клопа, они не способны, питаются эти насекомые растительными соками. Не навредят они и дому.

Но неприятности доставить они, конечно, могут — если их раздавить, то запах от них исходит весьма противный.

5 Что делать с теми насекомыми, которые залезли в квартиру?

Выбросить насекомое лучше живым, если его пришлепнуть тапком, в доме распространится неприятный запах.

Не стоит и всасывать их пылесосом — отвратительный запах они могут издать и в порядке самозащиты. Некоторые интернет-ресурсы пишут, что запах в пылесосе сохраняется долго — altapress.ru эту информацию перепроверять не стал.

Самый простой способ избавиться — подложить насекомому лист бумаги, а после того, как это «милое» создание на него заползет, накрыть стаканом (или завернуть в этот лист) и вынести из дома.

Нашествие клопов в Барнауле.
Нашествие клопов в Барнауле.
vk.com/barneos22
6 Почему они лезут не во все дома барнаульцев?

В самом деле, атаке клопов подверглись не все территории города. Объяснение есть и этому.

Лесные клопы (в отличие от постельных) умеют летать, хотя летуны они, что называется, слабые, сопротивляться ветру не могут. И их концентрация в каких-то микрорайонах, скорее всего, связана с тем, как двигаются в городе потоки воздуха.

«Передвижение насекомых связано с направлением ветра, именно он регулирует их маршрут», — ранее рассказывала «Комсомолке» член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.

7 Как долго будет продолжаться нашествие насекомых?

Николай Скалон считает, что с приходом сильных заморозков все насекомые исчезнут. Gismeteo сообщает, что в ближайшие выходные в Алтайском крае похолодает, заморозки начнутся в ночь на понедельник.

Но, вообще, нашествие насекомых обычно длится не более двух-трех дней. Так что стоит просто переждать.

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