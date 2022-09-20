Барнаул подвергся атаке клопов-вонючек. Когда закончится нашествие и что делать?

1 Почему насекомые массово лезут в дома?

Судя по фото, присланному в редакцию, в дома барнаульцев проникают лесные клопы из семейства древесных щитников. Объяснение этому простое: насекомые ищут место для зимовки.

«Насекомые делятся на два типа: тех, кто отмирает в начале осени, и тех, кто остается на зимовку», — объяснил профессор кафедры экологии и природопользования Кемеровского госуниверситета Николай Скалон местным СМИ (а в Кемерово в этом году тоже наблюдается массовое нашествие клопов в дома).

Лесные клопы — как раз из тех, кто зимуют. К этому же типу относятся и божьи коровки — в 2016-м и Барнаул переживал их массовое нашествие. Вероятно, щели в стенах, сайдинге и оконных рамах насекомые воспринимают как подходящее место для зимних каникул.