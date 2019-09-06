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Жизнь

Барнаул попал в число городов, где меньше всего платят за неполный рабочий день

В среднем по России зарплата при неполном рабочем дне составляет чуть больше 26 тыс. рублей. Однако в Барнауле такое вознаграждение не дотягивает и до 21 тыс. рублей, пишет «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа»

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Самые привлекательные зарплаты предлагают работодатели в банковской сфере — 49,6 тыс. рублей и автомобильной сфере — 48,2 тыс. рублей.

В остальных группах профессий зарплата при неполном рабочем дне ниже. Меньше всего готовы платить работникам в сфере ЖКХ (чуть больше 15 тыс. рублей), маркетологам (около 18 тыс. рублей) и домашнему персоналу (19 тыс. рублей).

Лидером зарплат по всем группам профессий остается Москва, где работодатели предлагают в среднем 42 тыс. рублей с неполным рабочим днем. В Санкт-Петербурге платят чуть больше 30 тыс. рублей, а в Казани — около 28 тыс. рублей в месяц.

Самые скромные вознаграждения за неполный рабочий день в Барнауле, Волгограде и Тольятти. Здесь представленные суммы не дотягивают до 21 тыс. рублей.

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