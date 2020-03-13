Барнаул попал в топ городов, где есть удобный доступ к раздельному сбору отходов

Столица Алтайского края заняла седьмое место. Обеспеченность баками для раздельного сбора составила 26%.
Также в рейтинг попал Рубцовск. Он в категории городов с населением от 100 до 250 тысяч человек занимает шестую строчку (59%).
В целом по стране, по подсчетам экспертов, доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют как минимум 18,5% жителей.
В некоторых городах рост доступности раздельного сбора составил 100% (это Балашиха и Таганрог), а в других наоборот снизился. Например, в Кирове с 37% до нуля, в Мурманске — с 30% до нуля.