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Жизнь

Барнаул попал в ТОП городов по самогоноварению

Барнаул назвали в числе городов, где живет больше всего производителей самодельного алкоголя. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
Самогонный аппарат. Кадр из фильма "Самогонщики".
открытые источники в интернете

Авторы спрашивали у респондентов, есть ли среди их родных или знакомых есть такие люди, которые занимаются производством самодельного крепкого алкоголя, а также легко или сложно купить самодельный крепкий алкоголь в городе.

Оказалось, что больше всего самогонщиков живет в Брянске, Воронеже, Рязани, Красноярске, Костроме, Саранске, Йошкар-Оле, Калуге, Барнауле и Пензе.

Меньше всего производство самодельного алкоголя распространено в Махачкале, Владикавказе, Грозном, Владивостоке, Ставрополе, Ижевске, Архангельске, Якутске, Вологде и Новокузнецке.

В целом весной 2020 года в стране самодельного алкоголя производится на 60% больше, чем осенью 2019 года.

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