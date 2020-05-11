Барнаул попал в ТОП городов по самогоноварению

Барнаул назвали в числе городов, где живет больше всего производителей самодельного алкоголя. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на данные исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Авторы спрашивали у респондентов, есть ли среди их родных или знакомых есть такие люди, которые занимаются производством самодельного крепкого алкоголя, а также легко или сложно купить самодельный крепкий алкоголь в городе.

Оказалось, что больше всего самогонщиков живет в Брянске, Воронеже, Рязани, Красноярске, Костроме, Саранске, Йошкар-Оле, Калуге, Барнауле и Пензе.

Меньше всего производство самодельного алкоголя распространено в Махачкале, Владикавказе, Грозном, Владивостоке, Ставрополе, Ижевске, Архангельске, Якутске, Вологде и Новокузнецке.

В целом весной 2020 года в стране самодельного алкоголя производится на 60% больше, чем осенью 2019 года.