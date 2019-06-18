Барнаул попал в топ-5 городов по желанию женщин выйти замуж

Специалисты интернет-сервиса для размещения бесплатных объявлений «Авито» провели исследование, чтобы выяснить, жительницы каких российских городов сильнее всего хотят и чаще всего планируют выйти замуж, пишет РИА Новости . Исследование проводилось на основе анализа данных о спросе на выставляемые на продажу свадебные платья.

Свадьбы, на которых что-то пошло не так.

Выяснилось, что больше всего хотят выйти замуж жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула.

«Именно эти города стали лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу населения в 2019 году», — уточнили в «Авито».

В топ-5 городов вошли Ульяновск и Саратов. На противоположном конце списка оказались жительницы Перми, Красноярска, Москвы, Челябинска и Екатеринбурга, пишет polit.ru.

За год спрос на свадебные платья в стране вырос на 10,4%. По его динамике лидируют Тольятти, Ульяновск, Ижевск, Самара и Волгоград. Падение интереса к таким покупкам зафиксировано в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Челябинске, Казани, Екатеринбурге и Тюмени, следует из результатов исследования.