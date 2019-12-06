Барнаул поплыл и покатился. Куда звонить из-за опасных сосулек и льда

Еще с ночи по Алтайскому краю произошло несколько ДТП. В барнаульской Борзовой заимке по направлению в Новосиликатный серьезно столкнулись два автомобиля, один из которых — такси.
Многие дороги обледенели. Водители говорят, что по трассе в стороне Мамонтово прошёл сильный дождь. Проезжая часть превратилась в ад.
На ул. Глушкова случилась коммунальная авария, водой залило большой участок дороги вплоть до ул. Чудненко. Накануне повреждение обнаружили на теплосети на ул. Г. Исакова.
В связи с неожиданным потеплением и.о. главы города Вячеслав Франк раздал поручения городским службам. Дорожникам — чистить проезжую часть и активнее вывозить снег, управляющим компаниям — чистить крыши и дворы, посыпать дорожки песком, а комитету ЖКХ — отправиться в рейды с проверками.
В мэрии призывают горожан быть очень внимательными. Не следует ставить автомобили и коляски под подозрительные крыши, с которых может сойти наледь.
Куда звонить?
В случае бездействия обслуживающей компании барнаульцы могут позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25;
Также можно сообщить в комитет жилищно-коммунального хозяйства — 37−05−32, 37−05−06.