Барнаул поплыл и покатился. Куда звонить из-за опасных сосулек и льда

6 и 7 декабря в Барнауле действует штормовой прогноз из-за потепления. Дороги и тротуары начинают превращаться в каток, а на крышах появляются угрожающие сосульки и ледяные глыбы. В администрации города напомнили , куда жаловаться, если крыши и дворы не чистят.

Еще с ночи по Алтайскому краю произошло несколько ДТП. В барнаульской Борзовой заимке по направлению в Новосиликатный серьезно столкнулись два автомобиля, один из которых — такси.

Многие дороги обледенели. Водители говорят, что по трассе в стороне Мамонтово прошёл сильный дождь. Проезжая часть превратилась в ад.

На ул. Глушкова случилась коммунальная авария, водой залило большой участок дороги вплоть до ул. Чудненко. Накануне повреждение обнаружили на теплосети на ул. Г. Исакова.

В связи с неожиданным потеплением и.о. главы города Вячеслав Франк раздал поручения городским службам. Дорожникам — чистить проезжую часть и активнее вывозить снег, управляющим компаниям — чистить крыши и дворы, посыпать дорожки песком, а комитету ЖКХ — отправиться в рейды с проверками.

В мэрии призывают горожан быть очень внимательными. Не следует ставить автомобили и коляски под подозрительные крыши, с которых может сойти наледь.

Куда звонить?

В случае бездействия обслуживающей компании барнаульцы могут позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район — 62−56−95;

Индустриальный район — 47−51−83;

Ленинский район — 54−44−49;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25;

Также можно сообщить в комитет жилищно-коммунального хозяйства — 37−05−32, 37−05−06.