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Жизнь

Барнаул претендует на звание лучшего города России

Столица Алтайского края держится в первой десятке лидеров голосования за звание лучшего города России, сообщает администрация регионального центра.

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул.
Арина Желябовская.

В данный момент Барнаул с результатом более 1000 голосов занимает седьмое место в рейтинге. Краевая столица пока что лидирует в голосовании среди всех городов Сибири.

Впереди Барнаула расположились такие города, как Смоленск, Севастополь, Нальчик, Курск, Тамбов и Челябинск.

Проект «Город России» преследует цель становления и укрепления национальных ценностей, возрождения интереса к истории русских городов, формирования гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию страны.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года в 15 часов по московскому времени.

Поддержать Барнаул можно здесь.

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