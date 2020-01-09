Барнаул претендует на звание лучшего города России

В данный момент Барнаул с результатом более 1000 голосов занимает седьмое место в рейтинге. Краевая столица пока что лидирует в голосовании среди всех городов Сибири.

Впереди Барнаула расположились такие города, как Смоленск, Севастополь, Нальчик, Курск, Тамбов и Челябинск.

Проект «Город России» преследует цель становления и укрепления национальных ценностей, возрождения интереса к истории русских городов, формирования гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию страны.



Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года в 15 часов по московскому времени.

Поддержать Барнаул можно здесь.