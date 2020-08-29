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Жизнь

+68. Барнаул продолжает лидировать по числу инфицированных COVID-19 в регионе

За последние сутки в Алтайском крае выявили коронавирус у 68 человек. Об этом 29 августа сообщили в оперативном штабе.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Больше всего новых случаев зафиксировали в Барнауле — 18. В Бийске, Рубцовске, Первомайском и Поспелихинском районах — по 5 заболевших, в Родинском районе — 4, в Косихинском, Немецком национальном районах — по 3 заболевших, в Мамонтовском, Третьяковском, Хабарском районах — по 2 заболевших, в Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Славгороде, Бийском, Благовещенском, Змеиногорскком, Калманском, Краснощековском, Павловскком, Ребрихинскком, Табунскком, Угловскком, Усть-Пристанском районах — по 1 заболевшему.

В больницах края в тяжелом состоянии находятся 95 человек, 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего выздоровели от коронавируса в Алтайском крае 10 324 человека, из них за прошедшие сутки — 95 пациентов.

За весь период пандемии в регионе скончались 330 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки — 6 пациентов, от COVID-19 — 1, и 5 человек — по иным причинам.

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