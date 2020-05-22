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22 мая 18°C

Барнаул с утра окутал туман «из книги Стивена Кинга»

Барнаульцы публикуют в соцсетях фото и видео тумана, который накрыл город утром 22 мая.

Туман в Барнауле 22 мая.
Туман в Барнауле 22 мая.
instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети.

«В Барнауле из-за тумана не видно соседних домов», — рассказывали в соцсетях жители города.

Также плохая видимость была на дорогах за городом.

«На трассе Барнаул — Павловск и на других направлениях очень густой туман, видимость примерно 50 метров», — отметили в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Туман в Барнауле 22 мая.
Туман в Барнауле 22 мая.
instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети.
Туман в Барнауле 22 мая.
Туман в Барнауле 22 мая.
instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети.
Туман в Барнауле 22 мая.
Туман в Барнауле 22 мая.
instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети.

В группе go_barnaul в Instagram опубликовали видео подписчиков. Автор первого ролика показал, как далеко был виден Барнаул с балкона.

«Публикую полное видео моего сегодняшнего утреннего похода на стадион. Так как бегаю я одна, то и легендарный диалог в моем случае — монолог», — подписала свое видео жительница Барнаула.

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