Барнаул с утра окутал туман «из книги Стивена Кинга»

«В Барнауле из-за тумана не видно соседних домов», — рассказывали в соцсетях жители города.
Также плохая видимость была на дорогах за городом.
«На трассе Барнаул — Павловск и на других направлениях очень густой туман, видимость примерно 50 метров», — отметили в интернет-сообществе «Барнаул 22».
В группе go_barnaul в Instagram опубликовали видео подписчиков. Автор первого ролика показал, как далеко был виден Барнаул с балкона.
«Публикую полное видео моего сегодняшнего утреннего похода на стадион. Так как бегаю я одна, то и легендарный диалог в моем случае — монолог», — подписала свое видео жительница Барнаула.