Барнаул с утра окутал туман «из книги Стивена Кинга»

Барнаульцы публикуют в соцсетях фото и видео тумана, который накрыл город утром 22 мая.

«В Барнауле из-за тумана не видно соседних домов», — рассказывали в соцсетях жители города.

Также плохая видимость была на дорогах за городом.

«На трассе Барнаул — Павловск и на других направлениях очень густой туман, видимость примерно 50 метров», — отметили в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Туман в Барнауле 22 мая. instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети. Туман в Барнауле 22 мая. instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети. Туман в Барнауле 22 мая. instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети.

В группе go_barnaul в Instagram опубликовали видео подписчиков. Автор первого ролика показал, как далеко был виден Барнаул с балкона.