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Жизнь

+60. Барнаул удерживает лидерство по новым заболевшим COVID-19

В Алтайском крае 60 человек заразились коронавирусом за сутки. Об этом 8 сентября рассказали в оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Большинство новых случаев приходится на Барнаул — 40, Новоалтайск — 3, Заринск, Косихинский район — по 2 заболевших. Бийск, Рубцовск, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Кулундинский, Локтевский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Рубцовский, Тогульский районы прибавили по одному заболевшему.

В госпиталях края находится 121 пациент в тяжелом состоянии, 48 человек подключены к ИВЛ.

За 24 часа в регионе умерли пять человек с установленным коронавирусом. Всего с начала пандемии скончался 371 пациент.

Всего заболело — 12 216 человек, выздоровело — 10 926 (за сутки +67).

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