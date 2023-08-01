Барнаул украсят баннерами и флагами ко Дню города

В этом году идея праздничной концепции оформления основывается на трех направлениях: знание, творчество и успех.
Опорой концепции послужили люди - "Город талантливых и сильных людей!". Это подчеркивает тему Года педагога и наставника в России.
На баннерах изобразили эмблему и поздравительные сообщения. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Основными зонами размещения праздничного оформления статут пр-кт Ленина, Калинина, Социалистический, Космонавтов, Красноармейский, улицы Антона Петрова, Балтийская, Георгия Исакова, Молодежная, Малахова и другие главные улицы города. Также в администрации подчеркнули, оформятся объекты культуры и спорта, образования, торговые комплексы.
Украсить краевую столицу планируется к 25 августа, сообщает Администрация города Барнаула