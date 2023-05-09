Барнаул в лицах. Как горожане отмечают День Победы - фоторепортаж altapress.ru

Многие жители Барнаула вышли на улицы, чтобы отметить День Победы. И погода позволяет - за окном +24, и настроение хорошее - развеселили долгие майские праздники.

К Мемориалу Славы дети и взрослые возложили красные гвоздики.

9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова 9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова 9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова

На билбордах по всему городу висят портреты участников Великой Отечественной войны. А некоторые барнаульцы держат их в руках, несмотря на то, что "Бессмертного полка" в этом году не было.

9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова 9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова 9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова 9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова 9 мая 2023 в Барнауле. Екатерина Карзова

Кстати, в Барнауле 9 мая прошла выставка ретроавтомобилей.