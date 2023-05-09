9 мая
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Жизнь

Барнаул в лицах. Как горожане отмечают День Победы - фоторепортаж altapress.ru

Барнаул отмечает 78-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войны. Фотокорреспондент altapress.ru запечатлел барнаульцев в этот счастливый праздник.

9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова

Многие жители Барнаула вышли на улицы, чтобы отметить День Победы. И погода позволяет - за окном +24, и настроение хорошее - развеселили долгие майские праздники.

К Мемориалу Славы дети и взрослые возложили красные гвоздики.

9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова
9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова
9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова

На билбордах по всему городу висят портреты участников Великой Отечественной войны. А некоторые барнаульцы держат их в руках, несмотря на то, что "Бессмертного полка" в этом году не было.

9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова
9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова
9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова
9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова
9 мая 2023 в Барнауле.
9 мая 2023 в Барнауле.
Екатерина Карзова

Кстати, в Барнауле 9 мая прошла выставка ретроавтомобилей.

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