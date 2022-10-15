Барнаул в метро. Как выглядит алтайский вагон в хвосте «сибирского» поезда в Москве

Тематический поезд «Сибирь здесь» появился в московском метро. Один из вагонов полностью посвящен Алтайскому краю: его природным богатствам, главным достопримечательностям и известным жителям.

Каждый вагон посвящен отдельной территории Сибири. Внутри размещены основные факты об истории, социально-экономическом потенциале, природных богатствах, главных достопримечательностях, выдающихся людях, культурных и национальных особенностях.

«Алтайский» вагон — девятый. Его стены напоминают сайт «ВизитАлтай» — много фотографий и информации о туристических локациях, природных ландшафтах. Также на стенах вагона изображен Нагорный парк с его буквами «Барнаул» и Мало-Тобольская.

Поезд торжественно пустили на станции «Воробьевы горы». Здесь же установили тематические стенды с символикой территорий. Алтайский край представили вазами Колыванского камнерезного завода.

Как сообщает сайт правительства края, на открытии поезда побывала министр культуры региона Елена Безрукова. «Материал подан в доступной и запоминающейся форме. Человек, пока едет несколько станций, может посмотреть на фотографии, прочесть краткую, но очень емкую информацию», — передает ее впечатления пресс-служба.

Еще один факт — остановки объявляют голоса известных сибиряков: народных артиста и артистки России Дениса Мацуева и Нины Усатовой. Поезд будет курсировать по Сокольнической линии около полугода.