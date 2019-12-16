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Жизнь

Барнаул вошел в число победителей всероссийского конкурса «Города для детей. 2019»

В Совфеде прошла торжественная церемония награждения победителей и номинантов конкурса «Города для детей. 2019», в числе которых оказался Барнаул, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Буквы "Барнаул" зимой.
Буквы "Барнаул" зимой.
Михаил Хаустов

В конкурсе принял участие 361 город из 73 регионов России. Победителями и номинантами стали 40 муниципалитетов.

Барнаул занял первое место в категории «Административные центры субъектов РФ».

В Барнауле жюри конкурса высоко оценило мероприятия по оказанию помощи семьям с детьми по выходу из трудной жизненной ситуации, укреплению семьи и повышению ответственности родителей за воспитание детей.

Также в городе вели работу по расширению сети социальных контактов детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию ответственного родительства, а также велась организация мероприятий историко-культурной и патриотической направленности.

Стоит отметить, что в 2018 году Барнаул также занял первое место в конкурсе городов.

По итогам конкурса 2019 года столице Алтайского края вручен диплом многолетнего успешного лидера конкурса «Города для детей».

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