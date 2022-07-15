Барнаул вошел в топ-20 «зеленых» городов России

Столица Алтайского края вошла в двадцатку самых «зеленых» городов России с населением от 50 тысяч жителей. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Marketing Logic.

Компания подсчитала, какую долю от площади городов занимают зеленые зоны в их границах. На основании полученных данных и составлен рейтинг.

В нем Барнаул занял 18 место. Доля зелени в региональном центре Алтайского края составила 44%, следует из расчетов компании.

Возглавил список Сочи, причем с большим отрывом. В нем доля лесов и парков достигает рекордных 89%. Больше 60% зеленых зон также зафиксировано в Новороссийске (71%), Сергиеве Посаде (63%) и Ногинске (61%).

Наименее «зелеными», по оценке аналитиков, оказались Астрахань (5%), Черногорск (7%), Набережные Челны (9%), Новомосковск (12%), Хабаровск и Ярославль (по 16%).

Ранее сообщалось, что Алтай возглавил народный рейтинг самых экологически чистых мест России. Выделяли места по нескольким критериям: природное разнообразие, чистота воздуха и водоемов, отсутствие загрязняющих производств, лишнего шума и света.

Напомним, 62% барнаульцев уверены, что смогут сохранить свою семью до старости. По этому показателю город занимает пятое место в России, о чем свидетельствует исследование негосударственного пенсионного фонда СберНПФ.