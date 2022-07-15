15 июля
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Жизнь

Барнаул вошел в топ-20 «зеленых» городов России

Столица Алтайского края вошла в двадцатку самых «зеленых» городов России с населением от 50 тысяч жителей. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Marketing Logic.

Барнаул, Нагорный парк
Барнаул, Нагорный парк
Анна Зайкова, altapress.ru

Компания подсчитала, какую долю от площади городов занимают зеленые зоны в их границах. На основании полученных данных и составлен рейтинг.

В нем Барнаул занял 18 место. Доля зелени в региональном центре Алтайского края составила 44%, следует из расчетов компании.

Возглавил список Сочи, причем с большим отрывом. В нем доля лесов и парков достигает рекордных 89%. Больше 60% зеленых зон также зафиксировано в Новороссийске (71%), Сергиеве Посаде (63%) и Ногинске (61%).

Наименее «зелеными», по оценке аналитиков, оказались Астрахань (5%), Черногорск (7%), Набережные Челны (9%), Новомосковск (12%), Хабаровск и Ярославль (по 16%).

Ранее сообщалось, что Алтай возглавил народный рейтинг самых экологически чистых мест России. Выделяли места по нескольким критериям: природное разнообразие, чистота воздуха и водоемов, отсутствие загрязняющих производств, лишнего шума и света.

Напомним, 62% барнаульцев уверены, что смогут сохранить свою семью до старости. По этому показателю город занимает пятое место в России, о чем свидетельствует исследование негосударственного пенсионного фонда СберНПФ.

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