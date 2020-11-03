Барнаул вошел в тройку городов России, где зимой могут согреваться гигантские стаи котов

Общественники проанализировали износ теплотрасс в городах России, а единицей измерения выбрали замерзших котов. Барнаул оказался в тройке лидеров, где коты точно не умрут зимой, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для того, чтобы комфортно расположиться на теплотрассе зимой. Всего «фронтовики» нашли более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России, основываясь на жалобах людей.

Активисты назвали конкретные адреса, где смогут предстоящей зимой согреться «гигантские стаи котов».

Согласно рейтингу, на первом месте оказался Переславль-Залесский Ярославской области. Там согреться на теплотрассах микрорайона Чкаловский могут 16,5 тыс. котов (5 тыс. метров труб). На втором месте — Рудногорск Иркутской области — 13,3 тыс. котов (4 тыс. метров).

На третьем — Барнаул с 10 тыс. котов (3 тыс. метров).

Сергей Войтюк. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Надо вернуться к вопросу формирования государственных программ по модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств. Такие затраты нельзя переложить только на плечи инвесторов, а затем через тариф — на население. Нужны серьезные государственные инвестиции в отрасль для сохранения теплосетевого хозяйства в малых и средних населенных пунктах, в больших городах, особенно в регионах с жесткими климатическими условиями», — считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Ранее сообщалось, что всего в Барнауле в 2020 году СГК планировала заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.