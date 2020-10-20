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Барнаул vs COVID-19: горожане переходят на удаленку, пассажиропоток снизился на 23%

Ситуацию с распространением коронавируса в Барнауле обсудили городские чиновники во главе с градоначальником Вячеславом Франком.

Рейд по общественному транспорту.
Рейд по общественному транспорту.
Анна Зайкова

Как было отмечено на совещании, за прошедшую неделю с 12 по 18 октября в краевом центре коронавирусной инфекцией заболели 408 человек, всего болеющих — 1193 человека.

Детские сады работают в обычном режиме, их посещают 57% воспитанников. Закрыты 32 группы в 25 детских садах: 5 групп по причине COVID-19, 27 групп по причине заболеваемости ОРВИ.

Полностью закрыто 5 школ и 34 класса в других школах, по причине COVID-19 переведены на удаленный режим обучения 14 классов из 10 школ. На больничном находятся 17% учителей.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Также в ходе совещания напомнили, что осенние каникулы в школах Барнаула начнутся 24 октября и продлятся по 8 ноября. Учреждения дополнительного образования ввиду сегодняшней ситуации переходят на оказание услуг в дистанционном режиме, групповые занятия не проводятся.

Кроме того, отменены или перенесены все массовые спортивные мероприятия, соревнования с участием профессиональных команд проходят без участия зрителей.

По словам замглавы администрации по экономической политике Марии Кулагиной, руководителями городских промышленных предприятий и субъектов предпринимательства организован перевод сотрудников на удаленный режим работы.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«В 38 крупных и средних промышленных предприятиях города переведено на дистанционный режим работы 8,9% от общего числа сотрудников. Невысокий процент сотрудников, работающих в удаленном режиме, объясняется производственной необходимостью нахождения специалистов непосредственно на рабочем месте», — сказала чиновница.

Из-за коронавируса увеличено количество рейдов и проверок соблюдения мер безопасности.

Сказалась пандемия и на общественном транспорте. По словам первого заместителя главы администрации Барнаула Анатолия Воронкова, в краевой столице наблюдается снижение пассажиропотока на 23% по отношению к марту текущего года.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Напомним, по данным на 19 октября, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае — 16 593 человека, выздоровело 14 099 человек. За весь период пандемии в крае умерло 652 человека с COVID-19.

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