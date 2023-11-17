Барнаул — За Зеленые Зоны! Как в краевой столице преобразили сразу три парка

2023 год запомнится барнаульцам, как действительно знаковый с точки зрения благоустройства общественных пространств — в городе завершили комплексное благоустройство парка "Изумрудный", продолжили преображать самый крупный парк краевой столицы "Юбилейный" и облагородили самый старый парк регионального центра — "Центральный". На эти цели были выделены беспрецедентные средства — более 300 млн рублей. В спецпроекте altapress.ru рассказываем о реконструкции парка «Изумрудный»

Четыре года кропотливого труда

Обзор преображений зеленых городских пространств, пожалуй, следует начать с парка "Изумрудный". Во многом это знаковое для барнаульцев место знаменует собой то, как в краевой столице взялись за масштабное обновление и восстановление парковых пространств.

Напомним, именно "Изумрудный" четыре года назад стал площадкой, с которой стартовала комплексная реновация зеленых зон. Масштабные работы по восстановлению парка начались в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Они были разбиты на четыре этапа.

До этого парк находился в запустении и в его вторую жизнь, скажем честно, уже мало кто верил. Однако механизм реализации национального проекта, стремление краевых и городских властей вернуть "Изумрудному" статус излюбленного места отдыха барнаульцев, а также участие широкой общественности в возрождении парка в корне изменили ситуацию и сегодня, спустя четыре года, можно констатировать — это место вновь стало настоящей точкой притяжения жителей и гостей региональной столицы.

По словам главы города Вячеслава Франка, настоящее возрождение городских парков в краевой столице началось в 2019 году по инициативе губернатора Виктора Томенко.

Первым большим парком, который мы начали реконструировать стал "Изумрудный". По просьбе жителей, поддержавших этот проект на общероссийском голосовании по нацпроекту, и по решению Губернатора началась работа по восстановлению городских парков. В общей сложности с 2018 года на благоустройство общественных пространств города из бюджетов всех уровней направлено более одного миллиарда рублей. Самое главное, что эта работа находит положительный отклик у горожан, парки востребованы и любимы, — подчеркнул градоначальник.

Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Уже на начальном этапе благоустройства "Изумрудного" к процессу преображения парка подключилась широкая общественность — здесь регулярно начали проводиться субботники, горожане помогали с вывозом мусора и разбором руин.

Первые шаги по реновации этого общественного пространства дали положительный эффект — в "Изумрудный" потянулись посетители.

В первую очередь, в парке построили велопешеходные дорожки, установили систему освещения и видеонаблюдения, восстановили центральную аллею, обустроили игровые площадки, которые сразу же привлекли в парк родителей с детьми.

Затем в парке установили сцену, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также в рамках благоустройства в "Изумрудном" появились беседки для отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

В течение 2022 года был восстановлен пруд и прилегающая к нему территория. Также здесь построили визит-центр.

Парк "Изумрудный". Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

На четвертом этапе преображения "Изумрудного" в парке была обновлена входная группа и сделано новое ограждение вдоль территории, проведено освещение, сделаны пешеходные дорожки: асфальтированные и с плиточным покрытием, новая парковка со стороны проспекта Сибирского и восстановлен исторический Томский тракт.

Вместе с этим большой объем работ был выполнен по строительству амфитеатра, где планируется проводить мероприятия различного формата. Новое творческое пространство может вместить до 150 человек.

Только в 2023 году на благоустройство парка из краевого и городского бюджетов было выделено более 110 млн рублей.

При этом что важно, развитие "Изумрудного" на этом не заканчивается. В 2024 году также планируется широкий спектр работ — создание физкультурной площадки, шахматного павильона, обустройство новых арт-объектов.

Парк "Изумрудный". Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

Конечно, принципиальное значение в восстановлении этого общественного пространства имела практика общественного проектирования, когда жители Барнаула сами выбирали основное наполнение реновации парка.

В планах — навести порядок на границах парка со стороны улиц Воровского, Ленской, Сибирского тракта и стадиона им. Клевчени.

Сегодня же можно с уверенностью констатировать, что благодаря созданию в "Изумрудном" комфортной и современной среды, парк стал одним из самых посещаемых мест в городе. Именно здесь регулярно проводятся различные спортивные, музыкальные и развлекательные мероприятия, ярмарки, фестивали, а также выступают творческие коллективы. Территория пользуется все большей популярностью у барнаульцев и гостей города.



Подробно о парках Барнаула можно прочитать по ссылке: https://altalong.tilda.ws/parki2023.