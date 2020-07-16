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Жизнь

Барнаулец добился наказания для банка из-за СМС-рассылки

Житель Барнаула получил от «Локо-Банка» рекламное СМС и пожаловался в УФАС. Антимонопольщики начали проверку и нашли еще одно нарушение, которое обернулось для частного московского банка крупным штрафом.

Телефон.
Телефон.
СС0

Барнаулец получил СМС от абонента «LOCKO-BANK» о финансовой услуге кредит-онлайн на условиях «-0,5%" к ставке при подаче заявки. Мужчина ранее не давал согласие на получение СМС-рекламы.

В ходе разбирательства банк не смог представить надлежащим образом оформленное согласие от заявителя на получение рекламных рассылок, сообщили в краевом УФАС.

Также оказалось, что банк нарушил специальные нормы законодательства, предусмотренные для рекламирования финансовых услуг. В частности, не указано лицо, предоставляющее кредит и не раскрывалась информация, определяющая фактическую стоимость займа на рекламируемых условиях «- 0,5% к ставке».

«Если реклама финансовых услуг содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней обязательно должны быть указаны все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на него. Иначе искажается смысл информации, и потребители рекламы вводятся в заблуждение о стоимости кредит», — объяснила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.

За допущенные нарушения банку выписали штраф 300 тысяч рублей.

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