Барнаулец добился наказания для банка из-за СМС-рассылки

Барнаулец получил СМС от абонента «LOCKO-BANK» о финансовой услуге кредит-онлайн на условиях «-0,5%" к ставке при подаче заявки. Мужчина ранее не давал согласие на получение СМС-рекламы.
В ходе разбирательства банк не смог представить надлежащим образом оформленное согласие от заявителя на получение рекламных рассылок, сообщили в краевом УФАС.
Также оказалось, что банк нарушил специальные нормы законодательства, предусмотренные для рекламирования финансовых услуг. В частности, не указано лицо, предоставляющее кредит и не раскрывалась информация, определяющая фактическую стоимость займа на рекламируемых условиях «- 0,5% к ставке».
«Если реклама финансовых услуг содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней обязательно должны быть указаны все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на него. Иначе искажается смысл информации, и потребители рекламы вводятся в заблуждение о стоимости кредит», — объяснила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.
За допущенные нарушения банку выписали штраф 300 тысяч рублей.