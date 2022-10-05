Барнаулец, эмигрировавший в Чехию, рассказал, как сейчас в стране относятся к русским и украинцам

Житель Барнаула переехал в Прагу по студенческой визе в 2020 году. Уже тогда отношение к русским в Чехии было неоднозначное. А после начала конфликта на Украине ситуация обострилась. Altapress.ru поговорил со студентом и выяснил, как местные жители и мигранты пытаются ужиться в Чешской Республике.

Чешский выбор: кошелек или хорошее отношение

Артем учится в Чешском агротехническом университете в Праге. После 24 февраля, по его словам, некоторые профессора отказывались учить русских, которые поддерживают СВО. Однако к беженцам они относились с понимаем.

Но резкое увеличение стоимости продуктов и крыши над головой изменило ситуацию.

Если с начала конфликта на Украине местные жители поддерживали стихийных мигрантов (кто деньгами, кто свободной койкой), то осенью 2022 года помогать стали меньше — самим не хватает.

Артем,

студент Чешского агротехнического университета в Праге:

Еще весной я платил за квартиру 15,5 тыс. крон (35,5 тыс. рублей, — Прим. ред.), а сейчас отдаю 17 тыс. (39 тыс. рублей). Продукты тоже стали стоить дороже. Шоколад, который мы покупали по 30 крон (68,7 рублей), теперь можно найти на прилавках по 42 кроны (96 рублей). Цены на овощи и фрукты тоже подскочили.

Русские и украинцы на чешской территории

После обострения конфликта на Украине в Чехии прошли протесты.

Артем:

Я был на митинге в Праге, который призывал к завершению конфликта. Его устроили русские, кстати. Некоторые украинцы реагировали на это остро, оскорбляли нас. Но их можно понять, многие лишились дома. А вот сами чехи нас поддержали.

Митинги в Праге. Предоставлено altapress.ru. Митинги в Праге. Предоставлено altapress.ru. Митинги в Праге. Предоставлено altapress.ru.

По статистике МВД Чешской Республики за 2021 год, в стране находится 176 204 украинских мигрантов — это самое большое число приезжих среди всех остальных (26,8%). Нелегалов, кстати, стало на 125% больше, по сравнию с прошлым годом.

Русских в Чехию в 2021 приехало 44 332 человека. Меньше, но все равно заметно.

Однако это было год назад. Как изменилась картина на сегодняшний день, предположить не сложно (МВД ЧР еще не опубликовало статистику за 2022 год).

Как чехи отреагировали на частичную мобилизацию в России

Артем:

Было очевидно, что дружить чехи долго с нами (мигрантами в целом — Прим. ред.) не будут. Цены подскочили, людей стало больше. Ну и не стоит закрывать глаза на поведение некоторых беженцев. Иногда оно просто отвратительное. Сейчас здесь (должен сказать, что таких людей очень мало) к русским относятся даже враждебно. Хотя многие стараются понять ситуацию.

А вот на новости о частичной мобилизации в России местные жители среагировали однозначно: после 21 сентября русских мужчин в стране видеть не хотят.

Артем:

Но они к нам и не приехали: границы бдительны как никогда.

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