26 января
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Жизнь

Барнаулец обратил внимание, что в городе мало трамваев и троллейбусов, сравнив ситуацию с 1990-ми

Даже в 90-е трамваев было больше и ходили они регулярно, отмечает читатель altapress.ru.

Трамвай.
Трамвай.
Горэлектротранс

Горожанин написал, что многие барнаульцы пересели на автомобили, а маршруту перестали оптимизировать. По его словам, забывать об этом не стоит.

"Трамвай №7 вижу раз в месяц, а троллейбусы старые и грязные", — заявил барнаулец.

В администрации дали ответ:

"Из-за нехватки специалистов и физического износа подвижного состава, предприятие ежедневно в будни не выполняет плановое задание по выпуску трамваев и троллейбусов на линию. Специалисты предприятия предпринимают все возможные меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Администрация МУП «Горэлектротранс» приносит извинения за неудобства", — говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что после публикации altapress.ru в Барнауле разобрались с собаками, которые почти год терроризировали район.

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