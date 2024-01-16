Жители Алтайского края замерзают в собственных квартирах

Горожане рассказали, что каждый день им обещают тепло. После всех жалоб один котел все же включили. Однако и с ним есть проблемы — на котле трещина, которую нужно латать.
При этом, со слов жителей, новый котел есть, но его не подключили. Квитанции об оплате приходят с огромными суммами потребления теплоэнергии. Перерасчет не делают, хотя заявления принимают.
Также в городе нет нормального угля, сами рабочие мерзнут в помещении котельной.
Ранее стало известно, почему новый жилой квартал не будут подключать к тепловой сети Южного.
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