16 ноября
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Недвижимость

Почему новый жилой квартал не будут подключать к тепловой сети Южного

В жилом квартале «Адалин на Южном» построят собственную газовую котельную, благодаря чему вопрос его отопления не будет зависеть от городских служб.

Проект котельной для квартала "Адалин на Южном".
Проект котельной для квартала "Адалин на Южном".
Адалин-Проект

Как рассказал на заседании градостроительного совета представитель фирмы «Адалин-Проект» Станислав Быков, возникли сложности в подключении к центральной сети теплоснабжения.

«Решили строить газовую котельную. Это наиболее дешевый и стабильный источник тепловой энергии», - добавил он.

Объект разместят в восточной части квартала. Его мощность составит 19,5 мегаватт в час. Высота дымовых труб достигнет 30 метров.

Котельная будет питать теплом весь квартал. Сейчас «Адалин» ведет строительство первой, второй и третьей очереди объектов.

К тому же, так новостройки не дадут дополнительную нагрузку на тепловые сети, которые питают поселок от ТЭЦ-3. Что довольно важно: по данным СГК на 2021 год, изношенность сетей на Южном составляла 93%.

Проект котельной для квартала &quot;Адалин на Южном&quot;.
Проект котельной для квартала "Адалин на Южном".
Адалин-Проект

Как отметил Быков, здание выполнили в стиле квартала: сделали его кирпичным и покрасили в веселый голубой цвет.

Некоторые эксперты градостроительного совета порекомендовали использовать зеленый, чтобы объект мог спрятаться в листве.

А вот архитектору Сергею Боженко наоборот не хватило изюминки: «Вот вы использовали оранжевый для покраски ворот и створок. На мой взгляд, если бы вы и металлическую ферму у трубы выкрасили в тот же цвет, получили бы оригинальное декоративное решение».

Проект одобрили.

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