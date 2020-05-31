Барнаулец печатает на 3D-принтере особые маски и бесплатно раздает их врачам

Барнаулец Николай Шапран печатает на 3D-принтере защитные маски и бесплатно раздает их врачам, сообщили в правительстве края . Это защитные экраны, сделанные из пластика, которые можно использовать многократно.

Николай Шапран руководит колл-центром компании-провайдера. А в свободное время занимается 3D-печатью на шести принтерах в собственной студии r3printru.

В дальнейшем он планирует трансформировать свое хобби в серьезный бизнес. Но еще в феврале он заинтересовался движением активистов в Чехии, которые научились делать маски на 3D-принтере.

И в начале марта он и сам изготовил первые пять масок и раздал их знакомым докторам.

Первое время Шапран ездил по регистратурам поликлиник и оставлял там образцы масок и визитки. Сейчас к нему стекаются заказы со всего края.

Защитные экраны изготовлены из прозрачного пластика, ими удобно пользоваться, легко дезинфицировать после каждого приема и можно использовать многократно.

«Общими силами мы смогли печатать намного больше защитных щитков. Мы уже изготовили маски для кардиологического и диагностического центров, поступил запрос от железнодорожной больницы и Бийской ЦРБ. На данный момент изготовлено порядка 500 защитных масок», — рассказал Николай Шапран.

Шапран и его партнеры рассказали, что готовы к сотрудничеству с медицинскими организациями на безвозмездной основе.