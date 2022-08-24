24 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаулец поборется за грант в сфере социального предпринимательства для детей

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подвели промежуточные итоги всероссийского конкурса проектов, создающих новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. В число полуфиналистов попал предприниматель из Барнаула, открывший пункт проката медицинского и реабилитационного оборудования для детей.

Конкурс «Навстречу импакт-стартапам».
Конкурс «Навстречу импакт-стартапам».
Фото: пресс-служба Tele2.

На конкурс «Навстречу импакт-стартапам» социальные предприниматели из 54 городов России подали более 300 заявок. Сотрудники фонда совместно с волонтерами из компании Tele2, которая является партнером конкурса, отобрали 31 проект. Приоритет отдавали инновационным решениям актуальных социальных проблем. Также оценивали потенциальную эффективность каждой идеи и реалистичность планов. Основные направления прошедших в полуфинал заявок — медицина и здоровье, дополнительное образование, поддержка детей с особенностями развития, продвижение спорта и здорового образа жизни.

Алтайский край в конкурсе представляет барнаулец Николай Попов. До социального предпринимательства он руководил отделом продаж в транспортной компании. Будучи отцом ребенка с ДЦП, он понял, что может помочь другим семьям, и открыл пункт проката медицинского и реабилитационного оборудования в Барнауле.

Николай Попов.
Николай Попов.
Фото: пресс-служба Tele2.

После обучения в «Преинкубаторе» полуфиналисты презентуют свои проекты на онлайн-интервью с представителями фонда и партнерами конкурса. Прошедшие в финал предприниматели в декабре приедут в Москву, где детское и взрослое жюри определят победителей. Сильнейшие проекты получат от фонда «Навстречу переменам» гранты в размере 500 тысяч или 1,5 млн рублей (в зависимости от номинации). Также все финалисты попадут в «Инкубатор», где смогут пройти программу индивидуального профессионального развития.

Татьяна Бурмистрова,
соучредитель, председатель совета Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Этот год для нас юбилейный — фонду 10 лет, и он удивил нас качеством заявок и географией. Мы очень рады, что в стране есть большое число людей, которые искренне заинтересованы в судьбах детей, чтобы дети реализовали свое право на образование, достойный образ жизни вне зависимости от того региона РФ, где они растут. Отрадно, что есть герои перемен и что у нас есть возможность поддерживать замечательных, инициативных людей».

Максим Соловьев,
коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

«В волонтерских чтениях участвовали 78 сотрудников Tele2 из разных регионов России, в том числе семеро сибиряков. Здорово, что они нашли время для участия в таком важном деле. За последние десять лет победители конкурса изменили к лучшему жизнь более 400 000 детей. И нас очень радует, что в этом году в число полуфиналистов вошли социальные предприниматели из Сибири».

  • Новости телекома
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость