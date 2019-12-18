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Жизнь

Барнаулец похитил «Газель», на которой он развозил хлеб по селам

Полицейские задержали барнаульца по подозрению в краже рабочего автомобиля, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель».
25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель».
Архив АГАС.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Мужчина позвонил своему работодателю в Новосибирск и сообщил, что автомобиль «Газель», на котором он развозил хлеб, сломался.

«Водитель сообщил собственнику транспортного средства, что машину оставил в Топчихинском районе на стоянке около кафе, расположенного в четырех километрах от села Чистюнька, а сам уехал домой в Барнаул», — рассказали в ведомстве.

Владелец «Газели» приехал на указанное место, но не обнаружил машину. После этого он написал заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска предварительно установили, что «Газель» похитил сам водитель. Машину он спрятал на своей даче, после чего перегнал к своему знакомому, где ее разобрали на запчасти.

Часть из них он успел продать на сумму более 500 тыс. рублей.

Сотрудники полиции изъяли раму и будку автомобиля, которые злоумышленник не успел продать.

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