Барнаулец покорил пик Коммунизма назло ветру и нехватке воздуха

Экспедиция из 13 человек с участием барнаульца сделала то, что прежде не удавалось никому в истории отечественного альпинизма, отмечает издание. Так как из-за сильного ветра и нехватки кислорода подъемы в горах зимой особенной сложные.

Альпинисты называют этот подъем своеобразной тренировкой перед подъемом на вершину Чогори (на границе Пакистана с Китаем) в 2021 году. На нее пока никогда не поднимались зимой.

Алексей Усатых трижды удостоен звания «Снежный барс», высшего в отечественном альпинизме, которое получают спортсмены за восхождение на все горы-семитысячники.