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Жизнь

Барнаулец покорил пик Коммунизма назло ветру и нехватке воздуха

Альпинист из Барнаула Алексей Усатых покорил пик Коммунизма, самую высокую вершину на территории бывшего СССР, пишет туристический журнал «Сибирский округ».

Пик Коммунизма.
Пик Коммунизма.
khf.tj

Экспедиция из 13 человек с участием барнаульца сделала то, что прежде не удавалось никому в истории отечественного альпинизма, отмечает издание. Так как из-за сильного ветра и нехватки кислорода подъемы в горах зимой особенной сложные.

Альпинисты называют этот подъем своеобразной тренировкой перед подъемом на вершину Чогори (на границе Пакистана с Китаем) в 2021 году. На нее пока никогда не поднимались зимой.

Алексей Усатых трижды удостоен звания «Снежный барс», высшего в отечественном альпинизме, которое получают спортсмены за восхождение на все горы-семитысячники.

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