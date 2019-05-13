Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаулец попытался заработать деньги на учебу, делая «закладки»

18-летний барнаулец попытался решить финансовые проблемы в семье и найти деньги на учебу, делая «закладки» с наркотиками. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

По данным следствия, объявление о работе парень увидел на гараже. Решил заработать. За каждую «закладку» ему пообещали платить 300 рублей.

Барнаулец получил адрес, где найти оптовую партию наркотиков. Там было 20 пакетиков. Парень успел сделать только 4 «закладки», и его задержала полиция. Барнаулец полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в суд. Барнаульца обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Это преступление относится к категории особо тяжких.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость