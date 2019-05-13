Барнаулец попытался заработать деньги на учебу, делая «закладки»

18-летний барнаулец попытался решить финансовые проблемы в семье и найти деньги на учебу, делая «закладки» с наркотиками. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, объявление о работе парень увидел на гараже. Решил заработать. За каждую «закладку» ему пообещали платить 300 рублей.

Барнаулец получил адрес, где найти оптовую партию наркотиков. Там было 20 пакетиков. Парень успел сделать только 4 «закладки», и его задержала полиция. Барнаулец полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в суд. Барнаульца обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Это преступление относится к категории особо тяжких.