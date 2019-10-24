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24 октября 4°C

Барнаулец после урагана придумал сборщик мусора и выловил из реки 5 тонн отходов

Житель Барнаула Виталий Аверьянов создал мобильную установку для сбора мусора в реке. За пять месяцев ему удалось выловить из Барнаулки 5 тонн различных отходов, сообщили в администрации города.

Мусороуловитель на Барнауле собрал 5 тонн отходов.
Мусороуловитель на Барнауле собрал 5 тонн отходов.
barnaul.org

Виталий Аверьянов работает руководителем группы по промышленной безопасности в Барнаульской теплосетевой компании. По его словам, идея сделать сборщик мусора возникла после урагана 23 июня 2018 года. Тогда дерево упало в Барнаулку и, перегородив её, задержало большое количество пластиковых бутылок.

Барнаулец представлял свой проект на всероссийском конкурсе Росмолодежи, который проходил в рамках форума ТИМ «Бирюса» в 2018 году. Идея получила высокую оценку экспертов и грантовую поддержку.

На средства гранта на Барнаулке установили поверхностное мусороулавливающее оборудование, которое не создавало препятствия для рыб. Виталий и его брат Игорь дважды в неделю чистили «уловитель».

С мая по октябрь таким способом из Барнаулки выловили около 5 тонн различных отходов: строительный мусор, обрезки деревьев, трупы животных.

«Таким образом мобильная установка позволяет защитить реку Обь от мусора, поступающего по Барнаулке. Устройство показало свою экологическую эффективность и, по информации экспертов конкурсной комиссии по выдаче грантов Росмолодежи, будет рекомендовано для очистки малых рек в других городах России», — добавили в мэрии.

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