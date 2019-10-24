Барнаулец после урагана придумал сборщик мусора и выловил из реки 5 тонн отходов

Житель Барнаула Виталий Аверьянов создал мобильную установку для сбора мусора в реке. За пять месяцев ему удалось выловить из Барнаулки 5 тонн различных отходов, сообщили в администрации города.

Виталий Аверьянов работает руководителем группы по промышленной безопасности в Барнаульской теплосетевой компании. По его словам, идея сделать сборщик мусора возникла после урагана 23 июня 2018 года. Тогда дерево упало в Барнаулку и, перегородив её, задержало большое количество пластиковых бутылок.

Барнаулец представлял свой проект на всероссийском конкурсе Росмолодежи, который проходил в рамках форума ТИМ «Бирюса» в 2018 году. Идея получила высокую оценку экспертов и грантовую поддержку.

На средства гранта на Барнаулке установили поверхностное мусороулавливающее оборудование, которое не создавало препятствия для рыб. Виталий и его брат Игорь дважды в неделю чистили «уловитель».

С мая по октябрь таким способом из Барнаулки выловили около 5 тонн различных отходов: строительный мусор, обрезки деревьев, трупы животных.