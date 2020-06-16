Барнаулец потерял карту и неделю читал сообщения, как кто-то покупает продукты

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в хищении денег с утерянной банковской карты, сообщает региональное МВД.

Барнаулец рассказал сотрудникам полиции, что потерял карту с возможностью бесконтактной оплаты и кто-то ее использует. Возбудили уголовное дело.

«В течение нескольких дней мужчине приходили смс-уведомления о списании денег за покупки в различных магазинах. Злоумышленник расплачивался чужими средствами за товары в торговых точках города», — отметили в ведомстве.

Неизвестный потратил около 7 тыс. рублей к моменту, когда полицейские установили его личность и пришли в гости.

Задержанный мужчина 1973 года рождения пояснил, что нашел банковскую карту на улице. Тогда он и решил, что это «подарок судьбы», а оказалось — очередное испытание.