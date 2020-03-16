Барнаульца похвалили и поругали в песенном шоу на федеральном телеканале

24-летний Евгений Трофимов из Барнаула принял участие в шоу « Ну-ка, все вместе! » на телеканале «Россия 1».

Парень рассказал, что занимается музыкой с детства, пишет песни под гитару. Трофимов исполнил песню Владимира Высоцкого «Дом хрустальный».

Он рассчитывал, что после проекта границы его творчества расширятся и он найдет своего зрителя. Для прохождения дальше Евгению Трофимову не хватило одного балла.

«Кроме текста, который вы едва говорили, это не является той самой песней, которую написал автор. Но в вас я увидел чуть больше, чем плохое повторение песни. Я увидел современную рок-музыку в вашем исполнении. И мне кажется, что у вас большое будущее в этом направлении», — прокомментировал член жюри Александр Шоуа.

Евгений Трофимов в 2017 году уже принимал участие в телепроекте. В шоу «Новая фабрика звезд» на телеканале «МУЗ-ТВ». Он исполнял композиции в группе «Север 17», которая в финале программы заняла третье место и выиграла поездку на Мальдивы.