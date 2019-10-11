Барнаулец предложил построить на набережной Оби высокую башню с Евдокимовым в окне

Житель Барнаула Вячеслав Захлебный выступил с инициативой по улучшению тупиковой набережной Оби. По его мнению, вопрос «архитектурной незавершенности» может решить высокая башня, пишет Barnaul22.

Вячеслав рассказал, что часто посещал Оренбург, где всегда любовался местной достопримечательностью — башней на улице Советской. Она стоит в историческом центре и привлекает к себе поток туристов. «Каждый час в окошках появляются фигурки местных знаменитостей и приветствуют людей», — говорит барнаулец.

Захлебный также представил коллажи, где изобразил, как бы мог выглядеть подобный архитектурный объект на барнаульской набережной.

«В окошках нашей башни могли бы мелькать Демидов Акинфий Никитич и Иван Иванович Ползунов — наши знаменитые предки, которые дали толчок развитию промышленности Алтая и России; Евдокимов Михаил Сергеевич и Валерий Сергеевич Золотухин; гордость нашего спорта Алексей Смертин и Сергей Шубенков. Флаг с гербом города Барнаула может гордо реять над башней», — поделился своими мечтаниями барнаулец.

Пользователи группы Barnaul22 предложили свои варианты. По их мнению, там могли быть построены необычная игровая площадка или маяк. Многие выступили за продолжение набережной, так как сейчас она слишком короткая. Кто-то счел, что там не нужны никакие дополнительные объекты, а на набережной лучше «поставить туалеты, в которые заходить не страшно».