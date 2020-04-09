Барнаулец придумал хитрый план и целый год продавал вымышленные тракторы

Жителя Барнаула обвиняют в «мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере».
«Обвиняемый придумал легенду о несуществующей возможности реализации арестованной сельскохозяйственной техники на очень выгодных условиях. Приступив к реализации задуманного, распространил данную информацию в кругу заинтересованных лиц, индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в приобретении техники», — рассказали в ведомстве.
С клиентами мужчина вел переговоры, организовывал встречи и показывал взятые из сети фотографии техники, чтобы придать серьезности своей деятельности.
Таким образом, барнаулец в течение года реализовал девять вымышленных тракторов и навесное оборудование, причинив покупателям ущерб на сумму более 3 млн рублей.
Обвиняемый вину признал частично, незначительно возместил ущерб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.