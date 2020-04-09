Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаулец придумал хитрый план и целый год продавал вымышленные тракторы

Жителя Алтайского края осудят за продажу несуществующей сельхозтехники и оборудования к ней, сообщает региональная прокуратура.

Трактор. Ферма. Посевная.
Трактор. Ферма. Посевная.
СС0

Жителя Барнаула обвиняют в «мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере».

«Обвиняемый придумал легенду о несуществующей возможности реализации арестованной сельскохозяйственной техники на очень выгодных условиях. Приступив к реализации задуманного, распространил данную информацию в кругу заинтересованных лиц, индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в приобретении техники», — рассказали в ведомстве.

С клиентами мужчина вел переговоры, организовывал встречи и показывал взятые из сети фотографии техники, чтобы придать серьезности своей деятельности.

Таким образом, барнаулец в течение года реализовал девять вымышленных тракторов и навесное оборудование, причинив покупателям ущерб на сумму более 3 млн рублей.

Обвиняемый вину признал частично, незначительно возместил ущерб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость