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Жизнь

Барнаулец продал автомобиль и забыл полмиллиона рублей в продуктовой тележке

Житель Барнаула забыл в магазине большую сумму денег, о которой вспомнил лишь на следующее утро, пишет «КП на Алтае».

Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Второй барнаульский "Ашан" открылся в "Галактике".
Олег Богданов, altapress.ru

Мужчина продал автомобиль и заехал магазин в «Ашан», где закупил продукты и оставил тележку с деньгами.

«Обычно он всегда бумажник кладет в пакет. А здесь положил сначала кошелек в тележку, а сверху пакеты», — рассказала его супруга.

В итоге пакеты с продуктами он положил в машину, а деньги и все важные документы оставил на парковке.

Об этом мужчина вспомнил только утром. Он опубликовал объявление в одном из барнаульский пабликов, и сразу же начались звонки — многие хотели за вознаграждение отдать «найденное».

Кошелек. Доход.
Кошелек. Доход.
СС0

Барнаулец пошел в полицию, где просидел весь день — смотрели видео с камер, опрашивали сотрудников. Но, как рассказала его супруга, полицейских больше интересовало, откуда у него 500 тыс. рублей.

В итоге ничего не нашли: документы мужчина уже восстановил, на возврат денег в семье уже не надеются.

«Вот знаете, есть такое выражение: ждать, когда мешок на голову свалится?! Типа не верь и не надейся. А вот кому-то свалился! Представляете?!» — недоумевает его жена.

Теперь семья вновь зарабатывает необходимую сумму, которую потеряла «на ровном месте».

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