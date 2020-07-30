Барнаулец продал автомобиль и забыл полмиллиона рублей в продуктовой тележке

Житель Барнаула забыл в магазине большую сумму денег, о которой вспомнил лишь на следующее утро, пишет « КП на Алтае ».

Мужчина продал автомобиль и заехал магазин в «Ашан», где закупил продукты и оставил тележку с деньгами.

«Обычно он всегда бумажник кладет в пакет. А здесь положил сначала кошелек в тележку, а сверху пакеты», — рассказала его супруга.

В итоге пакеты с продуктами он положил в машину, а деньги и все важные документы оставил на парковке.

Об этом мужчина вспомнил только утром. Он опубликовал объявление в одном из барнаульский пабликов, и сразу же начались звонки — многие хотели за вознаграждение отдать «найденное».

Кошелек. Доход. СС0

Барнаулец пошел в полицию, где просидел весь день — смотрели видео с камер, опрашивали сотрудников. Но, как рассказала его супруга, полицейских больше интересовало, откуда у него 500 тыс. рублей.

В итоге ничего не нашли: документы мужчина уже восстановил, на возврат денег в семье уже не надеются.

«Вот знаете, есть такое выражение: ждать, когда мешок на голову свалится?! Типа не верь и не надейся. А вот кому-то свалился! Представляете?!» — недоумевает его жена.

Теперь семья вновь зарабатывает необходимую сумму, которую потеряла «на ровном месте».